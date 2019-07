Moçambique: ação solidária do Benfica ajudou 25 mil pessoas

A campanha 'Alimentos por Moçambique', lançada em março pela Fundação Benfica aquando do ação devastadora do ciclone Idai, permitiu ao clube da Luz ajudar cerca de 25 mil pessoas afetadas por aquela tragédia natural - entre as quais 10 mil crianças em idade escolar. De acordo com os dados dos encarnados, este foi o balanço da campanha de angariação feita na altura, que permitiu recolher 138 toneladas de alimentos para distribuir nas regiões de Búzi, Chibabava e Machanga.





De resto, a Fundação Benfica realizou também um acompanhamento integral de todo o processo, culminando com a sua presença no terreno no momento da distribuição dos bens alimentares às comunidades locais.