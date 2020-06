Modalidades do Benfica regressam e o clube garante "manutenção da competitividade"

As modalidades do Benfica regressam esta terça-feira aos pavilhões da Luz, após a interrupção causada pela pandemia, e o clube deixa a garantia que a competitividade das equipas vai manter-se.





"Não obstante os necessários ajustamentos, devido à pandemia, que terão de ser feitos, há o compromisso assumido pela direção do clube da manutenção da competitividade das nossas equipas na próxima temporada. Com rigor na gestão e sem hipotecar a viabilidade financeira do clube, será com a mesma ambição e exigência que abordaremos 2020/21", escrevem os encarnados na sua newsletter diária.O Benfica delineou um plano, seguindo as regras da DGS, para que o regresso das modalidades de pavilhão seja feito em segurança. Por isso, numa primeira fase os treinos serão individuais, tendo os atletas, técnicos e demais staff já sido sujeitos a uma série de testes.