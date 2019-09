Moeda não será a das imagens

As únicas imagens disponíveis mostram Tiago Martins a pegar numa moeda antes de abandonar o relvado, no final do jogo. Ladeado dos assistentes, o árbitro lisboeta dá dois passos antes de apanhar aquele objeto.





De seguida, entrega a mesma a alguém – tudo indica que seja um dos delegados da Liga. No entanto, sabe Record, que não é esta a moeda a que o juiz da capital fez referência no seu relatório.