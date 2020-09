Monaco oficializa chegada de Florentino

O Monaco oficializou esta manhã a chegada de Florentino Luís, jogador do Benfica que foi emprestado por uma temporada ao clube francês.





Sem espaço do plantel de Jorge Jesus, o médio e os encarnados entenderam que o melhor seria a cedência temporária, de modo a que Tino pudesse jogar mais.O Monaco vai pagar dois milhões de euros pelo empréstimo, que não contempla cláusula de compra do passe. O clube do principado vai também suportar os salários do jogador, de 21 anos, que rondam os 500 mil euros líquidos por ano.O Benfica, entretanto, também anunciou formalmente a saída do jogador.(Notícia atualizada às 9h19)