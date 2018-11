Moniz e a decisão de Vieira em manter Rui Vitória: «Ele gere o futebol como acha»

José Eduardo Moniz admitiu não ter ficado surpreendido com a decisão de Luís Filipe Vieira em manter Rui Vitória, pese a contestação dos adeptos e também o desejo de outros membros da direção de demitir o treinador. O vice-presidente do Benfica lembrou que o Vieira é quem manda e que os restantes têm de aceitar a última palavra do líder.

"É uma decisão que não me surpreende. Só quem não conhece Luís Filipe Vieira é que acha que ele iria tomar uma decisão em contrário. Ele é de facto quem manda no futebol e quem tem o pelouro na administração da SAD relativamente a essa área. Gere o futebol como acha que deve ser gerido. Não se trata de ser uma boa ou má decisão. É uma decisão e está tomada. Nós todos funcionamos como um conjunto. É como um conjunto que temos de encarar essa decisão que foi hoje anunciada", afirmou Moniz à TVI.

O dirigente comparou ainda a decisão de Vieira àquela tomada pelo presidente em 2013, quando segurou Jorge Jesus apesar da enorme contestação: "Antes de sermos dirigentes somos sócios e adeptos. Todos queremos que o Benfica ganhe, haja estabilidade e tudo corra bem. Por vezes as coisas não acontecem assim. Temos de saber ter paciência nuns casos e ser mais voluntariosos noutros. As circunstâncias por vezes obrigam a que se atue de maneira diferente a que por vezes se desejaria. Esta situação não é muito diferente de outra vivida há anos e que Vieira referiu na conferência de imprensa. Aconteceu com Jorge Jesus. Foi mais ou menos a cópia desse filme na altura. Não fiz qualquer comentário, não manifestei qualquer surpresa nem respondi a nenhum jornalista desta casa precisamente porque não estava à espera que surgisse qualquer surpresa relativamente ao tema."