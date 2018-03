No âmbito da operação 'E-Toupeira', José Eduardo Moniz garantiu que ninguém da direção ou da administração do Benfica teve acesso a informação judicial relativamente aos processos envolvendo as águias ou os rivais, como suspeitam as autoridades.

"A única coisa que tenho de admitir aqui é que isto é uma calunia. Nem eu, nem os meus colegas, quer da direção quer da administração da SAD, tivemos acesso a aqualquer informação relacionada com qualquer processo que o Benfica esteja porventura a ser alvo. Eu não sei nem os meus colegas. Agimos com a maior das franquezas", começou por dizer o vice-presidente encarnado à BTV.





