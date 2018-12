Moniz: «Noticiaria o caso dos emails do Benfica sem nenhuma reserva»

José Eduardo Moniz concedeu uma entrevista à 'Sábado' - que estará esta quinta-feira nas bancas - onde abordou, entre vários temas, a atualidade do Benfica, com destaque para a relação com Luís Filipe Vieira e os casos judiciais que abalam o clube, entre eles o 'caso dos emails'."Noticiaria o caso dos emails do Benfica sem nenhuma reserva e da forma mais normal; procurando os factos e dando explicações que permitissem ao espectador perceber o que está em causa. Não tenho tabus em relação às notícias", afirmou o administrador da SAD das águias à revista da Cofina, quando questionado sobre como abordaria o tema caso fosse director de informação da TVI.Recorde-se que após a conferência de Vieira onde foi anunciada a continuidade de Rui Vitória, Moniz afirmou que já tinha visto o presidente "a ser mais feliz noutras intervenções" . No entanto, as críticas lançadas não terão causado mal-estar na Luz e o 'vice' até viu o encontro com o Feirense ao lado do presidente