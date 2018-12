Montalegre-Benfica, em direto

- Já é conhecido o onze do Benfica!- Cerca de 10 minutos depois de o autocarro do Montalegre ter chegado ao estádio, é a vez da equipa do Benfica, que é recebida num ambiente de grande festa por parte dos benfiquistas.- Diga-se que, por esta altura, não chove em Montalegre. O frio, esse, está presente e em força: estão apenas 3 graus.- O autocarro que transporta a equipa do Montalegre chegou ao estádio pouco depois das 19 horas. Jogadores e equipa técnica foram recebidos com muita festa por parte dos adeptos.- O Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira, casa do Montalegre, recebeu uma remodelação profunda para receber o jogo com o Benfica. Foram colocadas mais duas bancadas, por exemplo, o que permitirá que 6 mil adeptos assistam à partida ao vivo. O relvado também recebeu tratamento especial.- O Benfica também chega a esta partida depois de uma vitória fora de portas. As águias, recorde-se, bateram o Marítimo, na Madeira, por 1-0.- No último jogo, a contar para a 15.ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal, o Montalegre deslocou-se ao reduto do Felgueiras e venceu por 1-0.- Do lado do Montalegre, o técnico José Manuel Viage não terá Rogério (lesionado) nem Turé (castigado).- Rui Vitória não vai poder contar com três jogadores devido a lesão: Ebuehi, Salvio e Rafa.- Benfica (4x3x3): Svilar; Corchia, Rúben Dias, Conti e Yuri Ribeiro; Alfa Semedo, Krovinovic e Gabriel; Zivkovic, João Félix e Seferovic.- Montalegre (4x3x3): Tiago Guedes; David Carvalho, Vítor Pereira, Vítor Alves e Zack; Lio, Tavares e Ferrari; Zangão, Gabi e Paulo Roberto.- Vamos conhecer as equipas prováveis de Montalegre e Benfica.- O Montalegre foi eliminado pelo Pedras Salgadas na 1.ª eliminatória, mas acabaria por ser repescado. Depois viria a deixar para trás Peniche, Oriental e Águeda.- Para chegar aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, o Benfica deixou para trás Sertanense e Arouca.- O árbitro nomeado para este duelo inédito no futebol português é Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.- Boa tarde! Montalegre e Benfica defrontam-se esta noite no Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O apito inicial está agendado para as 20h45.