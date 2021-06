Montpellier também corre por Aurélio Buta

Aurélio Buta promete gerar uma entrada de capital nos cofres do Benfica, ainda neste defeso. Depois do Besiktas, agora é o Montpellier quem surge interessado na contratação do lateral luso-angolano, de 24 anos.





De acordo com o que avança esta terça-feira o portal francês 'Footmercato', o Montpellier está a reformular a defesa para a próxima temporada e Aurélio Buta é um dos nomes desejado para o novo figurino. O lateral direito, recorde-se, está vinculado ao Antuérpia por um contrato válido até 30 de junho de 2022.Ainda segundo a mesma fonte, o presidente Laurent Nicollin já enviou uma proposta de 1,5 milhões de euros ao clube belga. Se a proposta for aceite, o Benfica, que detém 50 por cento do passe do jogador, receberá 750 mil euros. Recorde-se que a imprensa belga referiu, há tempos, que o regresso de Buta era desejado na Luz, masapurou que o jogador não entra nos planos de Jorge Jesus para 2021/22.O Montpellier ficou no oitavo posto da última edição da Ligue 1, lugar para o qual contribuiu o experiente defesa português, Pedro Mendes.