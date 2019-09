Morato assinou pelo Benfica: «Vestir esta camisola é indescritível»

O Benfica confirmou a contratação de Morato ao São Paulo. O central, de 18 anos, assinou até 2024 pelas águias, a troco de seis milhões de euros por 85 por cento do passe e vai integrar a equipa B. Após a oficialização, não escondeu a alegria."No Brasil, sempre ouvimos falar dos grandes clubes da Europa, no Benfica, então estar aqui é uma honra para mim e vestir esta camisola é indescritível. Não tenho palavras para descrever. Conheço a história do Luisão e do Ricardo [Gomes], do David Luiz também… É evoluir, crescer com o tempo, aprender muito que ainda só tenho 18 anos e, se Deus quiser, um dia conseguir tornar-me naquilo que eles se tornaram no clube", disse o defesa à BTV.Morato explicou ainda os seus objetivos: "Treinar, jogar, evoluir. É um novo sistema, um novo modo, é manter os pés no chão e trabalhar para que a oportunidade venha! Tenho 18 anos, estou aqui para aprender, para ouvir e para jogar!"O jovem defesa, de 1,90m, traçou o seu perfil: "Sou frio, gosto de defender, de desarmar e jogar. Podem esperar um Morato calmo, tranquilo, com vontade de ganhar e conquistar títulos."