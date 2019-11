Morato convocado para a seleção sub-20 brasileira

Morato foi esta terça-feira chamado à seleção sub-20 brasileira que se concentra entre 25 de novembro e 4 de dezembro para disputar um torneio triangular com as congéneres do Perú e Colômbia. Terá lugar em Granja Comary, no Rio de Janeiro.





A partida da formação do Brasil, orientada pelo selecionador André Jardine, contra os peruanos será realizada a 1 de dezembro e o embate frente aos colombianos está agendado para 4 do mesmo mês.O defesa-central brasileiro ex-São Paulo foi o último reforço contratado pelo Benfica na janela de transferências de verão, tendo custado 6 milhões de euros aos cofres encarnados.