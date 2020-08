Morato e a UEFA Youth League: «Somos um candidato forte»

É já esta terça-feira que a equipa de juniores do Benfica entra em campo para defrontar o Dínamo Zagreb (17h) em Nyon, em jogo dos quartos-de-final da UEFA Youth League. O defesa central brasileiro Morato fez a antevisão da partida, mostrando-se confiante, embora ciente da "qualidade" do emblema croata.





"Sabemos a qualidade do adversário, o que eles fizeram na competição, mas nós também temos as nossas qualidades. Eles têm de olhar para nós com mais preocupação, preparámo-nos bem e acredito que vai ser um grande jogo. Vamos lá para ganhar", disse em declarações ao site do clube.Quanto às expectativas na competição, Morato admite que os encarnados são um forte candidato a vencer a prova, lembrando ainda assim que há metas a cumprir para chegar ao jogo decisivo."Como disse o mister, antes de acontecer tudo [presença do Benfica em finais da competição], já éramos favoritos pelo que demonstrámos. Hoje somos um candidato forte. O que aconteceu no passado vai servir-nos de exemplo, como é lógico, mas antes de uma final ainda temos dois jogos. É a primeira final", concluiu.O Benfica procura a 3.ª final da sua história, depois de 2014 e 2017, com derrotas frente ao Barcelona e Salzburgo, respetivamente. A fase final da UEFA Youth League decorre em Nyon até ao dia 25 de agosto.