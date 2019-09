Morato: «Estou a evoluir muito»

Morato mostrou-se feliz pelos primeiros dias de águia ao peito. Em declarações à BTV, o central que custou seis milhões de euros aos cofres do Benfica garantiu ter sido acarinhado por todos.





"A adaptação tem sido muito boa, estou a evoluir muito. Fui recebido por toda a gente de forma carinhosa. Estou aqui para lutar e fico feliz por ter sido bem recebido por toda a gente mas pelos adeptos também", reiterou o antigo defesa-central do São Paulo.O jovem brasileiro, de apenas 18 anos, comentou a estreia na UEFA Youth League positiva diante do Leipzig (2-1) e projetou agora o embate ante o Zenit, que se disputa na quarta-feira às 12 horas (de Lisboa). "Foi muito bom estrear-me com uma vitória, num plantel novo e numa competição de alto nível [como a Youth League]. É uma experiência única. Esperamos uma equipa muito forte, que, tal como nós, quer ganhar o jogo. Por ser fora de casa, vai ser um jogo muito difícil", afirmou Morato.