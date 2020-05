Morato: «Estou preparado, estamos aqui para isso»

Morato foi um dos jogadores chamados por Bruno Lage para treinar com a equipa principal na reta final da temporada. O central brasileiro que fez a estreia pela primeira formação dos encarnados em dezembro, diante do V. Setúbal, afirmou à BTV estar a postos para ser opção a nível oficial ainda em 2020/21.





"Estou preparado, estamos aqui para isso. O objetivo de quem veio aqui é ajudar se for preciso ao míster", reiterou o jogador contratado por seis milhões de euros ao São Paulo."Aqui há outra dinâmica, a velocidade é maior. Tens de te adaptar mais rapidamente. Eu ja melhorei com o tempo. Está sendo muito bom para mim.""São centros de treinos espectaculares. Tive a sorte de treinar nesses dois clubes. Quem reclamar está errado. ""Temos de nos adaptar e não especificamente mudar. Tornar o jogo adaptável aos outros jogadores.""Pode ser uma vantagem, não há muitos centrais esquerdinos. Para mim é muito bom. Por vezes há uma equipa onde todos os centrais são destros, aqui às vezes não há esquerdinos, é bom.""O aspeto físico, técnico, mental e psicológico. Onde melhorar? Em tudo um pouco. Estamos aqui para aprender, falta a equipa principal ainda. Melhorar um pouco de tudo é sempre bom.""Recebi a notícia de que ia jogar um dia antes. Ficamos ansiosos, ficamos a querer saber como vai ser. Estar no ambiente da equipa A foi bom. A aprendizagem foi muito boa.""Nos primeiros treinos fiz um jogo-treino com ele, passou-me muita confiança e ainda o faz. É uma pessoa que me ajuda bastante.""Quero jogar mas sabemos que a história diz isso. Se seguir os passos desses craques, com certeza que a carreira será ótima para mim.""Tenho vários. Sigo todos os centrais brasileiros de alto nível e também o Sergio Ramos.""Estar na equipa principal e dar o meu melhor. É o objetivo a ser cumprido, estar lá e estar disposto a tudo o que o míster precisar."