Morato estreia-se às ordens de Bruno Lage

Bruno Lage chamou 12 jovens ao treino desta quarta-feira, entre eles, Morato, central que foi apresentado na segunda-feira. Tal como Record deu conta na edição de hoje, no primeiro dia de trabalho com a camisola do Benfica, o defesa treinou num treino conjunto da equipa B, sub-23 e juniores, onde apresentou bons pormenores. Esta quarta-feira, e perante a ausência de 12 internacionais, o treinador da equipa principal viu o jogador em ação pela primeira vez. De acordo com as imagens disponibilizadas pelo clube da Luz, é visível ver o jogador a receber indicações de Jardel, compatriota e colega de posição.





Refira-se que além de Morato, houve mais 14 jogadores dos juniores, equipa B e Sub-23, que tiveram a oportunidade de se mostrar ao técnico benfiquista: Os guarda-redes Fábio Duarte e Carlos Santos, os defesas Luís Pinheiro, Alexandre Penetra, Miguel Nóbrega, Fábio Batista e Frimpong, os médios Paulo Bernardo, Diogo Pinto, Diogo Mendes e os avançados Tiago Araújo, Vasco Paciência, Pedro Henrique e Rodrigo Conceição.