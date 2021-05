Morato estreou-se na Liga, quando rendeu Pizzi aos 90’+2. Com Otamendi castigado e Jardel lesionado, o central, de 19 anos, era a única alternativa aos titulares Lucas Veríssimo e Vertonghen no eixo da defesa. Na Luz desde 2019, o brasileiro só tinha uma presença esta época pela equipa principal, tendo entrado a um minuto do final na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Paredes (1-0). De resto, tem atuado pela equipa B, onde cumpriu 26 partidas em 2020/21.

Durante a conferência de imprensa após o encontro, Jorge Jesus garantiu que conta com o defesa para a próxima temporada. “O Morato tem 19 anos e muita qualidade. Já há dois meses que está a trabalhar com a equipa principal. A pouco e pouco, está a perceber a nossa ideia defensiva. Teve uma oportunidade. Foi pouco tempo, mas já jogou e esteve noutras partidas como suplente. O Benfica pode contar com ele no próximo ano”, garantiu o treinador das águias.

Com a saída de Pizzi, Vertonghen assumiu a braçadeira de capitão durante os curtos instantes até ao apito final.