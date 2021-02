Morato fixa-se no plantel prinicpal do Benfica

Morato já vinha a treinar-se com o plantel principal desde o início do mês, colmatando as saídas de Ferro e Todibo, mas Jorge Jesus confirmou ontem que o jovem central já faz mesmo parte da equipa A.





"Neste momento jogamos com dois centrais, temos a chegada do Lucas e a subida do Morato. O Ferro saiu, demos-lhe uma possibilidade para se valorizar e para poder jogar. Temos quatro centrais, contando com o Morato, o Jardel está lesionado", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira com o Estoril, para a Taça de Portugal.O canhoto, de 19 anos, custou 7,5 M€ em 2019 e já antes tinha trabalhado regularmente com os mais velhos. No entanto, agora fixa-se sob o comando de JJ durante a semana, apesar de poder continuar a jogar pelos B para ter ritmo.