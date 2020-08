Morato foi a novidade no treino do Benfica

Jorge Jesus orientou esta segunda-feira o primeiro treino do Benfica na época 2020/2021, em que o jovem Morato foi a novidade.





O treinador dos encarnados foi o primeiro a chegar ao Benfica Campus , no Seixal, onde a sessão de trabalho começou por volta das 10 horas.No primeiro treino da temporada, apresentaram-se 30 jogadores, tendo Gonçalo Ramos já ficado com a equipa de juniores que prepara a Youth League.De referir ainda que os jogadores foram muito saudados à saída das instalações do centro de estágio do Bnefica por um grupo de cerca de 20 adeptos.