Morato já chegou a Lisboa

Foi em silêncio absoluto que o defesa central Morato chegou ao início desta noite ao Aeroporto de Lisboa, depois de uma viagem de largas horas desde o Brasil.Proveniente do São Paulo, o defesa de 18 anos deverá efetuar exames médicos na segunda-feira e, após cumpridas essas baterias de testes, assinará contrato com o Benfica válido por cinco épocas. Ao que tudo indica, o clube da Luz pagará 6 milhões de euros por 85 por cento do passe jovem jogador canarinho.