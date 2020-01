Morato quer “subir rápido”

Aos 18 anos, Morato assinalou a sua estreia na equipa principal do Benfica em Setúbal, em jogo da Taça da Liga. Com a saída de Conti, Bruno Lage quer puxar ainda mais pelo central contratado ao São Paulo a troco de 6 M€ e o jovem também não perde tempo. "O meu objetivo é subir e jogar o mais rápido possível. Saí cedo do Brasil, mas isso não foi um problema. Vim para Portugal para terminar a minha formação e tudo tem sido muito bom. [..] Já estou a habituar-me à dinâmica do jogo", atira, em entrevista ao UOL, sublinhando que em Portugal "o trabalho parece ser levado mais a sério".