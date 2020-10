Morreu Augusto Matine, antigo jogador do Benfica

Augusto Matine, antigo médio do Benfica, morreu esta terça-feira aos 73 anos. Natural de Maputo, o antigo jogador representou os encarnados durante quatro épocas (1967/68, 1969/70, 1970/71 e 1972/73), conquistando dois Campeonatos Nacionais (1970/71 e 1972/73), uma Taça de Portugal (1969/70) e uma Taça de Honra (1972/73).





Foi ainda internacional por Portugal nove nezes, quando estava ao serviço do Benfica. Vestiu ainda a camisola do V. Setúbal, Portimonense, Lusitano de Évora, Aves, Estrela da Amadora e Torralta.Após terminar a carreira de jogador, foi treinador do Estrela da Amadora, tendo chegado ao cargo de selecionador de Moçambique.O Benfica e o Estrela da Amadora já emitiram uma nota de pesar.