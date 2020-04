Morreu José Magalhães, antigo jogador e treinador de voleibol

José Magalhães, antigo jogador e treinador de voleibol, faleceu aos 91 anos. José era avô de João Magalhães, líbero que tal como o neto, fez carreira ao serviço da equipa de voleibol do Benfica.





José Magalhães destacou-se, entre outras proezas, por ter dirigido a equipa de voleibol feminino das águias."O Sport Lisboa e Benfica apresenta as mais sentidas condolências, a toda a família e amigos, pelo falecimento do nosso antigo jogador e treinador de voleibol, José Magalhães", anunciaram os encarnados no site oficial.