Morreu o sócio número 1 do Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira a morte do seu sócio número 1, Carlos Eduardo Matos Galiano, de 98 anos.





"Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica, apresento as mais sentidas condolências pelo falecimento do nosso Sócio n.º 1, Carlos Eduardo Matos Galiano, de 98 anos, associado desde 1932 e que foi atleta do Clube na modalidade de ténis de mesa. A toda a sua família e amigos expressamos o nosso mais profundo pesar por quem ficará para sempre na nossa memória pelo intenso amor e afeto com que sempre viveu e pertenceu à Família Benfiquista", pode ler-se em nota publicada no site dos encarnados assinada por Luís Filipe Vieira.