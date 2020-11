Morreu Tonny Bruins, antigo adjunto de Ronald Koeman no Benfica

Tonny Bruins, treinador holandês que foi adjunto de Ronald Koeman no Benfica, em 2005/06, morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, depois de uma longa e dura batalha contra um cancro.





O técnico integrou também a equipa técnica do Barcelona, liderada por Johan Cruyff, com quem tinha trabalhado no Ajax.A Tonny Bruins é reconhecido o mérito da descoberta de talentos como Kluivert, De Boer, Seedorf, Davids ou Reiziger.