Mourinho: «Benfica é sempre candidato, com ou sem Jorge Jesus»

José Mourinho não se limitou a falar da atualidade do Tottenham e do futebol inglês, pelo que também comentou o anúncio do regresso de Jorge Jesus ao comando técnico do Benfica. Para o setubalense, as águias não vão mudar em termos práticos, pelo menos em termos de estatuto nas contas do campeonato português. "Com ou sem Jorge Jesus, o Benfica é sempre um candidato crónico ao título. Acho que não muda muita coisa", considerou o técnico já quando se dirigia para o carro.