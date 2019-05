Mourinho dá 'dica' a Benfica sobre como ganhar força na Europa

Além de abordar a final da Liga dos Campeões e de Cristiano Ronaldo, José Mourinho não deixou de falar do sucesso do Ajax na Champions e das ambições do Benfica na entrevista que a Eleven Sports transmite na íntegra esta noite.





"Esta equipa do Ajax é mais ou menos a mesma equipa com que eu joguei na final da Liga Europa há dois anos [pelo vitória do Manchester United por 2-0]. Se na próxima época venderem De Jong - que já foi -, De Ligt que poderá ir, Van de Beek que também se diz que pode ir, obviamente que vai precisar outra vez de tempo para [se reconstruir]... E durante esse tempo vai deixar de ser candidato à Champions. No caso do Benfica penso que vamos um bocadinho por aí. Tem como base uma formação fantástica que, ano após ano, tem dado jogadores de grande qualidade, mas se não houver tempo de maturação na primeira equipa... Se desta para a próxima época perder 2, 3 ou 4 jogadores importantes acredito que facilmente construirá uma equipa para lutar e, eventualmente, ganhar o campeonato em Portugal, mas não será suficiente para, a nível europeu, poder ambicionar", afirmou o treinador.