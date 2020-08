Mouscron quer contratar Cádiz ao Benfica

Jhonder Cádiz pode rumar à Bélgica, segundo informa a imprensa local. O avançado venezuelano não entra nas opções de Jorge Jesus para 2020/21 e é desejado pelo Mouscron, que já arrancou a temporada e figura no 15º lugar da liga belga, com um ponto em duas jornadas.





O jogador, de 25 anos, principiou a pré-época em 2019/20 mas uma lesão logo no primeiro encontro particular, ante o Anderlecht, retirou-lhe a possibilidade de lutar por um lugar no plantel.

O ex-V. Setúbal, Moreirense, Nacional e União da Madeira chegou à Luz a troco de três milhões de euros, procedente do Monagas. Na última época, jogou por empréstimo nos franceses do Dijon.