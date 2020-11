Movimento quer AG extraordinária no Benfica

O movimento ‘Servir o Benfica’ pretende a realização de uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre uma auditoria às eleições de 28 de outubro de 2020, assim como apresentar uma proposta de regulamento eleitoral para vigorar no clube. No Facebook, os signatários Francisco Benitez, João Pinheiro e Nuno Leite publicaram uma carta aberta à Mesa da Assembleia Geral (MAG) dos encarnados, na qual detalham vários pontos que, na sua ótica, necessitam de uma clarificação.

Desde logo, o número real de sócios votantes no ato eleitoral. "Na presente data não sabemos se foram 38.102, se foram menos ou mais e qual o sentido de voto de todos eles", alerta o movimento, que se juntou a João Noronha Lopes nas eleições.

Quanto à recusa da Mesa da Assembleia Geral em recontar os votos, como solicitado dia 11 de novembro, os signatários são claros: "Não existe nenhuma decisão que não possa ser revista pelos seus órgãos sociais, no exercício das respetivas competências, nomeadamente aquelas que se apresentam erradas, suportadas em ilegalidades, violações estatutárias, ou em procedimentos que contenham indícios de outro tipo", consideram.

O movimento ‘Servir o Benfica’ aponta para os estatutos para consubstanciar o pedido de recontagem dos votos e acusa a MAG. "Torna-se admissível a interpretação da deliberação como uma falácia jurídica orientada, exclusivamente, pelo interesse contraditório de impedir o conhecimento do como e do porquê de um resultado eleitoral que legitima o vosso exercício."



Transporte de urnas deixa dúvidas



Na carta aberta, o movimento levanta várias questões e alerta para a necessidade de serem clarificadas. Os signatários querem ver explicado o procedimento de recolha e transporte das urnas de voto e apelam para que seja feita a certificação da empresa contratada. O movimento alerta para as imagens de uma urna em Famalicão, que indiciavam que não tinha sido selada, e quer saber se houve mais casos.