Movimento Rua Vieira convoca novo protesto para sábado na Luz

Depois do protesto em dia de dérbi, o Movimento Rua Vieira agendou nova ação de contestação ao presidente Luís Filipe Vieira. A manifestação terá lugar nas imediações do Estádio da Luz, no próximo sábado, a partir das 15 horas, junto ao mural do Laboratório Franco e Cosme Damião.





"O presidente defraudou totalmente as promessas que levou a sufrágio, pelo que não subsistem motivos para se manter no cargo. Muito pelo contrário. Tem de sair! Se não bastasse, arrasta o bom nome do Benfica consigo para a agenda mediática pelos piores motivos. O Benfica já não é respeitado e a culpa tem nome: Luís Filipe Ferreira Vieira! Tragam as vossas faixas, ostentem os vossos cartazes! Hajam com civismo, usem máscara e dêem um passo de distância entre os presentes. Cumprir as regras é importante para estarmos dentro da lei. Não dá para apelar mais! Pacificamente, mas - queremos eleições! Queremos o Benfica limpo, queremos o Benfica dos benfiquistas", pode ler-se na mensagem de convocação da manifestação nas redes sociais.