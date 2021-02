'Movimento Rua Vi€ira' agenda novo buzinão

O 'Movimento Rua Vi€ira', que pede a demissão de Luís Filipe Vieira da presidência do Benfica, agendou um novo buzinão para a próxima quarta-feira, dia 3 de março, às 19h04, tal como aconteceu na semana passada.





O protesto será em tudo semelhante ao da última quarta-feira e está marcado para a Rotunda Cosme Damião, no Estádio da Luz.Os organizadores sugerem a quem não possa deslocar-se ao Estádio da Luz que participe no buzinão na casa do Benfica mais próxima da sua área de residência.