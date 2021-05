'Movimento Rua Vi€ira' convoca protesto junto à Assembleia da República para esta 2ª feira

O 'Movimento Rua Vi€ira' voltou a agendar um novo protesto. Desta vez, o mesmo foi marcado para junto à Assembleia da República durante a audiência de Luís Filipe Vieira aos deputados já nesta segunda-feira. O presidente do Benfica vai responder na qualidade de presidente do conselho de administração da Promovalor, empresa que é uma das maiores devedoras do Banco Espírito Santo/Novo Banco.





AMANHÃ!

No dia que o trafulha vai voltar a enxovalhar o nome do clube, não nos podemos calar!



A tua presença é fundamental!



Do Benfica não se desiste! Publicado por RUA Vieira em Domingo, 9 de maio de 2021

Esta ação de luta acontecerá entre as 14h30 e as 16h30. A audiência a Vieira tem início às 15 horas."Um clube com tamanha história não pode cair nas mãos de quem se acha dono de tudo e todos. Devemos lutar para defender os valores criados na Farmácia Franco em 1904. Avante pelo Benfica!", pode ler-se na convocatória da mesma página de Facebook que já havia convocado os buzinões de fevereiro e março , pedindo a saída de Vieira da presidência do Benfica.Recorde-se que a preparação afincada para estar presente na comissão parlamentar foi o motivo para que Luís Filipe Vieira não marcasse presença in loco no clássico da última quinta-feira, no Estádio da Luz, frente ao FC Porto.