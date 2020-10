Movimento 'Servir o Benfica' agradece "receção calorosa" dos sócios no Minho

O Movimento 'Servir o Benfica' recorreu este sábado às redes sociais para agradecer a "receção calorosa" que os adeptos do clube proporcionaram à lista liderada por Francisco Benítez no Minho, durante a manhã de hoje, aproveitando para convidar os sócios e adeptos a deslocarem-se às Casas do Benfica de Ovar (15h) e de Oliveira de Azeméis (20h) e a participar na sessão de esclarecimentos que se seguirá (21h30).





"Agradecemos aos sócios minhotos a receção calorosa que sem surpresa nos proporcionaram. É a receção que proporcionam a todas as equipas do Sport Lisboa e Benfica que por cá se batem pelas nossas cores, aproveitando desde já para desejar que hoje seja um dia vitorioso nas modalidades", pode ler-se no início da publicação.