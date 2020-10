Movimento Servir o Benfica apresenta contas da campanha

O Movimento 'Servir o Benfica' que se apresentou às eleições dos órgãos diretivos e sociais do Benfica, com uma lista encabeçada por Francisco Benítez e que mais tarde se juntou com a candidatura de João Noronha Lopes, sendo o líder do movimento candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral das águias, revelou as contas da campanha nas redes sociais.





Esta candidatura defendia a transparência no clube e, por isso, fez questão de divulgar os números envolvidos."O Movimento Servir o Benfica bateu-se durante a campanha por uma maior transparência na gestão do clube. Por isso, faz sentido que também nós apresentemos aos nossos consócios, com total transparência, os gastos incorridos com a campanha para a eleição dos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, assim como as suas fontes de financiamento", pode ler-se na publicação que pode ver abaixo.Destaque para o valor total gasto, sendo que foi tudo suportado pelos elementos da candidatura, como referido na publicação:"A campanha do Movimento Servir o Benfica às eleições de 2020 gastou um total de €3.317. A maior fatia, mais de um terço, foi gasta com as ações de campanha junto das Casas do Benfica espalhadas pelo país."