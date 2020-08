Movimento Servir o Benfica assenta programa em ambição desportiva, transparência e democracia

O Movimento Servir o Benfica, que tem como cabeça-de-lista Francisco Benitez, anunciou que irá apresentar o programa eleitoral esta semana e que se irá basear em "três grandes pilares: ambição desportiva, transparência e tradição democrática".





"Estaremos sempre disponíveis para debater o clube seja quando e onde for, esperando que esse espírito esteja presente em todos os que disputarão connosco esta eleição", sustentou a lista num comunicado partilhado no Facebook oficial.Durante o decorrer desta semana será publicado o programa eleitoral do Movimento Servir o Benfica. Este programa construiu-se alicerçado em três grandes pilares:= Ambição desportiva =O Movimento irá apresentar, e clarificar, a sua definição de uma estratégia que permita ao Clube ser o mais vencedor em Portugal e subir de patamar competitivo na Europa do futebol e das modalidades.É esta a principal receita para internacionalizar a nossa marca, tendo sido deste modo que nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado o Sport Lisboa e Benfica ficou conhecido por esse mundo fora. Com vitórias nos campos, pavilhões ou pistas de tartan. São estas vitórias que fazem com que a camisola do Benfica seja vendida e reconhecida em todo o planeta, sendo omnipresente na lusofonia.= Transparência =O Sport Lisboa e Benfica tem que ser uma referência na gestão, não só nos resultados apresentados, mas também na forma como são atingidos. Uma gestão transparente para fora e para dentro, inatacável, que seja valorizada por funcionários e associados, onde a lisura de processos seja inquestionável.O Movimento defende a credibilidade nas contas, no comportamento a gerir processos, na contratação de serviços e na forma como o Clube se relaciona com fornecedores, competidores, parceiros e associados.= Tradição Democrática =Quando ainda não existia liberdade e democracia no nosso país, já o Sport Lisboa e Benfica dava lições de liberdade. Reuniões de Assembleia Geral participadas, processos eleitorais vigorosos e uma força associativa incomparável. É isso que é premente ressuscitar. Reuniões de Assembleia Geral em que seja promovida a discussão da vida do Sport Lisboa e Benfica, sem coacções ou apertões, mas sim com fervor e Benfiquismo. O Movimento terá como uma das principais prioridades promover uma revisão estatutária e actualizar o Regulamento Geral do Sport Lisboa e Benfica, datado de 1968. Valorizar a participação no associativismo é crucial para continuar a fazer do Sport Lisboa e Benfica a mais amada das instituições de Portugal.Este Movimento não surge contra ninguém, mas somente e sempre pelo Sport Lisboa e Benfica. O que nos move é o amor ao Clube e a forte convicção de que é possível fazer mais e melhor. Nesse sentido, estaremos sempre disponíveis para debater o Clube seja quando e onde for, esperando que esse espírito esteja presente em todos os que disputarão connosco esta eleição. No fim, o nosso lema prevalecerá, de muitos, um, o Sport Lisboa e Benfica.