Movimento Servir o Benfica avança para recolha de assinaturas para convocar AG extraordinária

O Movimento Servir o Benfica anunciou esta sexta-feira que vai avançar para a recolha de assinaturas de sócios das águias com vista à convocação de uma assembleia-geral extraordinária em "dia não útil" com o intuito de "promover uma auditoria ao processo eleitoral de dia 28 de outubro, com incidência numa análise forense ao sistema eletrónico" e também gerar uma "discussão do regulamento eleitoral".





Esta resposta surge depois de o presidente da mesa da assembleia-geral do clube da Luz, Rui Pereira, não ter dado provimento ao requerimento elaborado por Francisco Benitez, João Pinheiro e Nuno Leite, membros do 'Movimento Servir o Benfica'. O presidente da PMAG benfiquista citou os estatutos para a tomada de decisão: "As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral podem ser da iniciativa do Presidente da Mesa, a pedido da Direção ou do Conselho Fiscal, ou de um número de sócios efetivos no pleno gozo dos seus direitos, cujos proponentes, na sua totalidade e com observância dos demais preceitos estatutários, perfaçam pelo menos dez mil votos", pode ler-se no artigo 55.º, n.º 3.PELO SPORT LISBOA E BENFICAOntem, recepcionámos carta de resposta do PMAG do Sport Lisboa e Benfica, hoje publicada no site oficial do clube.Tendo em consideração o enunciado, será disponibilizada nas próximas horas requerimento para subscrição de convocação de uma assembleia geral extraordinária - a realizar em dia não útil - com os seguintes pontos:- Promover uma auditoria ao processo eleitoral de dia 28 de Outubro, com incidência numa análise forense ao sistema electrónico;- Discussão de regulamento eleitoral;A votação de ambas as propostas terá que ser feita em voto secreto depositado em urna e acompanhado por comissão definida pelos sócios subscritores do presente requerimento.Apelamos a todos os associados que subscrevam o teor do requerimento que o assinem. O Sport Lisboa e Benfica é dos sócios, chegou a hora de o demonstrarmos. Da nossa parte, tentámos que este processo fosse liderado pela PMAG, não tendo esta considerado ser sua responsabilidade demonstrar a lisura, transparência e esclarecer os associados relativamente ao acto eleitoral de dia 28 de Outubro, cabe aos sócios tomar essa iniciativa.