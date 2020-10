Movimento Servir o Benfica condena um "manifesto anti-realidade" que Vieira suporta

O Movimento Servir o Benfica juntou-se ao coro de críticas ao manifesto eleitoral revelado pela candidatura de Luís Filipe Vieira, depois de Rui Gomes da Silva também ter apontado o dedo ao atual presidente das águias.





A lista liderada por Francisco Benitez viu um "manifesto anti-realidade" e exaltou dois aspetos: "a ausência de qualquer proposta para o futuro do clube e a presença de pelo menos uma mentira por secção" no documento. "Este documento consiste apenas num exercício de glorificação do líder a que estamos habituados a ler e assistir noutros espaços, e certamente não consiste em qualquer projecto de presente e futuro para o Sport Lisboa e Benfica aumentar a capacidade de atingir os seus fins", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais do Movimento Servir o Benfica."O Manifesto Anti-RealidadeO Movimento Servir o Benfica alicerçou a sua candidatura na defesa da Ambição Desportiva, da Transparência e da Tradição Democrática do Sport Lisboa e Benfica, por considerar preocupante e muito exuberante a erosão que estes pilares sofreram no passado recente da história do Clube.Estas angústias do Movimento só se agravaram com a leitura do Manifesto Eleitoral da recandidatura do actual Presidente da Direcção, Luís Filipe Vieira. O Benfica nunca poderá, em qualquer momento ou circunstância, ter uma relação casual com a Verdade, especialmente no contexto actual em que a desinformação se tornou a maior ameaça aos sistemas democráticos.É sob esse prisma que o Movimento faz esta breve análise pública ao referido manifesto. Escusando-se a embarcar na tarefa hercúlea de refutar cada uma das centenas de falsidades presentes em tal documento, o Movimento realça apenas dois aspectos que saltam à vista nesta leitura: a ausência de qualquer proposta para o futuro do Clube e a presença de pelo menos uma mentira por secção.Este documento consiste apenas num exercício de glorificação do líder a que estamos habituados a ler e assistir noutros espaços, e certamente não consiste em qualquer projecto de presente e futuro para o Sport Lisboa e Benfica aumentar a capacidade de atingir os seus fins, parafraseando as disposições estatutárias e regulamentares, de perpetuar bons resultados desportivos, de aperfeiçoamento moral dos seus sócios e da defesa dos seus inegociáveis valores.Tendo esta análise em conta, e assumindo, no espírito de pluralismo que foi apanágio do Clube durante um século, que esta posição possa não ser partilhada por todos os associados do Clube, exortamos Luís Filipe Vieira a vir defender o presente neste manifesto e a clarificar o seu projecto para o Clube (projecto esse aparentemente omitido quer nesse documento quer em todas as suas declarações públicas), honrando a Tradição Democrática do Sport Lisboa e Benfica e demonstrando que os ataques que esta sofreu durante os seus mandatos mais não foram do que sucessivos lapsos, ao invés de parte de uma estratégia de transformação do Benfica numa organização ditatorial, gerida por uma só pessoa que não sente necessidade nem tem obrigação de justificar as suas acções e decisões aos sócios que tornaram este Clube no que ele é.Impelimos todas as candidaturas e órgãos de comunicação social a promoverem connosco a realização de debates que possibilitem à nação Benfiquista estar bem informada no que a ideias, projectos e posições dos candidatos diz respeito."