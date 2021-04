Movimento Servir o Benfica confirma que vai haver assembleia-geral extraordinária

O Movimento Servir o Benfica confirmou esta terça-feira que a mesa da assembleia-geral das águias validou as mais de 10 mil assinaturas entregues e a assembleia-geral extraordinária vai mesmo avançar.





A reunião de associados que tem como objetivo aprovar um inédito regulamento eleitoral e auditar o processo eleitoral de outubro deverá ocorrer após o término da época futebolística desde que estejam reunidas todas as condições sanitárias para a realização da mesma. Em cima da mesa está a possibilidade de se realizar no Estádio da Luz, por ser a céu aberto, ao invés de ocorrer no pavilhão.Segundo é referido em comunicado, o "Servir o Benfica está disponível para colaborar ativamente na organização da reunião de assembleia-geral extraordinária solicitada".

ASSINATURAS VALIDADAS, AG SERÁ CONVOCADA

O Servir o Benfica recebeu ontem, por correio electrónico, a confirmação do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, Prof. Doutor Rui Pereira, da validação dos votos estatutariamente requeridos para a convocatória de uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária.

Foi reafirmada na mesma comunicação que a reunião de Assembleia Geral Extraordinária será convocada após o final da época desportiva e de acordo com as normas sanitárias que se verifiquem na altura.

O Servir o Benfica saúda a celeridade da resposta e a disponibilidade demonstrada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica em contribuir para o debate democrático que só engrandece um Clube que sempre fez dos valores da democracia seu apanágio.

Tal como consta da resposta enviada já hoje, o Servir o Benfica está disponível para colaborar activamente na organização da reunião de Assembleia Geral Extraordinária ora solicitada.

Reforça-se, também, a possibilidade de a mesma se realizar no Estádio da Luz, espaço capaz de receber um evento participado em condições de segurança sanitária para todos os envolvidos, tal como o provam os eventos de foro não desportivo que recebeu nos últimos anos.

Uma vez mais, fica o agradecimento público a todos os sócios do Sport Lisboa e Benfica que contribuíram com os votos estatutariamente necessários à convocatória da reunião de Assembleia Geral Extraordinária.

Apela-se uma vez mais a todos os que assinaram o requerimento que compareçam. A vossa presença na Assembleia Geral Extraordinária é essencial. Deverão estar presentes 2/3 de associados que representem 10 mil dos votos subscritos, ao abrigo do nº 5 do artigo 55º dos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica. Acresce que a ausência injustificada na reunião de Assembleia Geral Extraordinária pelos sócios subscritores pode ser penalizada ao abrigo do nº 6 do artigo 55º dos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica.

Nada mais se deseja do que um Sport Lisboa e Benfica vivo e aberto ao debate interno, tal como sempre o foi, desde a sua génese. Estes valores são a força motriz do clube, e devem ser a pedra basilar da sua conduta no desporto e da sua participação na sociedade civil. É assim que se constrói diariamente um Clube unido e vencedor.

Viva o Sport Lisboa e Benfica!







