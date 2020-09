Movimento Servir o Benfica contra a limitação das perguntas dos sócios na AG

O Movimento Servir o Benfica condenou a limitação a 1000 caracteres de cada pergunta formulada à direção antes da assembleia-geral agendada para dia 25, para a aprovação do exercício de contas 2019/20. A lista liderada por Francisco Benitez sublinhou que "a tradição democrática não se coaduna com a limitação da liberdade de expressão e poder de escrutínio dos sócios do clube".





"Servir o Benfica é uma honra, nunca um frete. João Pinheiro esteve segunda-feira em direto uma hora e meia a trocar ideias sobre estatutos com sócios do Benfica. Virgílio Vieira limita as perguntas dos sócios para a próxima assembleia-geral a 1000 caracteres. O contraste é evidente. Os sócios devem tirar as suas próprias conclusões sobre esta 'buzina virtual', de quem acha que, na AG, 'quem manda aqui sou eu'. Resta-nos recompor de mais um soco no estômago na nossa democracia interna e assumir o nosso lugar para elevar, de que modo for, o Sport Lisboa e Benfica. É o mais importante. O que nos une. O que faz sentido. Viva o Benfica!", reiterou o Movimento Servir o Benfica esta quinta-feira.O segundo ponto, alínea B, da convocatória de Vírgilio Duque Vieira, explica os procedimentos. "A apreciação dos documentos objeto da votação poderá ser feita, previamente, pelos associadoscom direito a voto na Assembleia Geral, através do e-mail mag25setembro2020@slbenfica.pt, para onde formularão as questões sobre os mesmos, não ultrapassando 1000 caracteres, até às 24H00 do dia 20 de setembro, endereçando-os à Mesa da Assembleia Geral indicando o nome completo e o número de sócio", pode ler-se, prometendo que as questões serão respondidas até dia 24 de setembro.