Movimento 'Servir o Benfica' critica comissão de honra de Vieira

Luís Filipe Vieira deu ontem a conhecer na íntegra a sua comissão de honra, composta por centenas de nomes. O ato mereceu o repúdio do movimento ‘Servir o Benfica’, encabeçado por Francisco Benitez.





“Funcionários e atletas do Benfica, comissões, honra e Luís Filipe Vieira são conceitos que teimam em não ser conjugados da melhor forma na Luz, independentemente do contexto. É absolutamente inadmissível que estejam atletas no ativo na comissão”, atirou a candidatura.

Na mesma publicação, Benitez congratulou-se por “ finalmente, os membros integrantes dos órgãos sociais cumprirem as suas funções: a abertura das mesas a todos os sócios do continente português que nelas desejem participar, numa ampla rede de mesas espalhadas por todo o país”.