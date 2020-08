Movimento Servir o Benfica defende suporte físico do voto e assembleias em streaming

O Movimento Servir o Benfica partilhou algumas das suas ideias através do Facebook oficial de campanha. A lista encabeçada por Francisco Benitez defende, por exemplo, que o voto eletrónico deve ser complementado com um suporte físico.





"A existência deste complemento físico garante não só uma maior transparência do processo eleitoral mas também a possibilidade de recontagem de votos. O Movimento considera que não há qualquer motivo lícito para que o procedimento não seja este. Acresce que as fragilidades e falhas de segurança do sistema informático do Sport Lisboa e Benfica já foram comprovadas no passado, nomeadamente nos diversos crimes de violação de correspondência privada de que o clube foi vítima. Tais factos evidenciam a importância do voto não ser exclusivamente em formato electrónico", pode ler-se na referida rede social a perguntas feitas por associados.Por outro lado, o movimento quer também que as assembleias-gerais do Benfica sejam transmitidas via streaming para os sócios. "O Sport Lisboa e Benfica é um clube de Lisboa, de Portugal, da lusofonia e do mundo e, não tendo todos os associados a possibilidade de se deslocar a Lisboa para participar nestas reuniões, cabe à mesa da assembleia geral garantir a estes associados a possibilidade de assistir às reuniões de assembleia geral e de participar nas tomadas de decisão. O Movimento prevê que para este efeito seja utilizada a área pessoal no site do Sport Lisboa e Benfica e considera esta medida um imperativo a implementar na primeira reunião de Assembleia Geral após o acto eleitoral", defendeu a lista que pretende ir a eleições já em outubro, assumindo também a intenção de equiparar os sócios correspondentes aos sócios efetivos.