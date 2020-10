Movimento Servir o Benfica e a data das eleições: «Não é assim que se fomenta a participação dos sócios»

O Movimento Servir o Benfica, lista encabeçada por Francisco Benitez, condenou a marcação das eleições para dia 30 de outubro, considerando que a mesa da assembleia-geral do clube deveria tê-lo feito "num dia não-útil". "A decisão anunciada significa que os sócios terão de interromper, quando e se lhes for possível, um dia de trabalho, ou alterar a rotina de um dia útil, para poder exercer o seu mais elementar direito enquanto sócios: votar", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.





A Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, presidida interinamente pelo Sr. Virgílio Vieira, comunicou hoje que procederá à convocatória da Reunião de Assembleia Geral Eleitoral durante a próxima semana, anunciando também que esta será agendada para o dia 30 de Outubro.

É com desagrado que o Movimento Servir o Benfica recebe a notícia, sendo esta decisão contrária à posição que o Movimento defende desde o primeiro dia, considerando que as reuniões de Assembleia Geral, incluindo a Eleitoral, devem ser agendadas para um dia não útil e tendo sugerido este agendamento do acto eleitoral para a data de sábado 31 de Outubro.

Este tipo de decisões choca com o que defendemos e está presente num dos pilares do nosso programa, a histórica Tradição Democrática de um Clube que dela faz apanágio desde a sua fundação. Esta óbvia falta de consideração pelos associados é inexplicável, não havendo qualquer razão plausível para que o dia seguinte, sábado, não tenha sido o escolhido.

Acresce que, ao marcar as Eleições para um dia útil, e realçando que o actual contexto pandémico foi tido em conta e sido justificação para se suprimir o escrutínio dos sócios no modo de realização definido para as reuniões de AG ordinárias que tiveram lugar no presente ano de 2020, este agendamento poderá contribuir para a formação de aglomerados de pessoas durante os períodos de almoço e de fim de tarde, períodos em que os sócios com obrigações laborais previsivelmente se deslocarão às mesas de voto.

O Exmo. Sr. Presidente em substituição da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Vieira, terá, na responsabilidade que lhe compete no próximo acto eleitoral, a possibilidade de ser recordado na História do Sport Lisboa e Benfica não por buzinas, não por um "quem manda aqui sou eu", mas por zelar pela integridade do acto eleitoral, ao garantir o seu agendamento para um sábado, que este se realize com voto exclusivamente físico e a existência de uma mesa eleitoral por distrito.