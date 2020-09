Movimento 'Servir o Benfica' espera "ato eleitoral imaculado"

O movimento 'Servir o Benfica' revelou esta sexta-feira, em comunicado, que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, Luís Nazaré, já respondeu à missiva relativa às eleições agendadas para 26 de outubro.





Na nota divulgada, o movimento, liderado por Francisco Benitez, espera que as respostas sejam em linha daquilo que considera "fundamental para garantir um ato eleitoral imaculado". "Defendemos o voto físico em exclusivo é isso que estamos a defender para este processo eleitoral. As casas do Benfica ao contrário da comunicação oficial do clube, para nós são o nosso braço amado, não armado", referiu ainda afonte do movimento 'Servir o Benfica'."Fomos informados que foi hoje enviada resposta do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do SLB à missiva entregue pelo movimento Servir o Benfica, relativa ao processo eleitoral.Esperamos que as respostas sejam em linha daquilo que consideramos fundamental para garantir um acto eleitoral imaculado, a saber:- Exclusividade do voto físico, o actual sistema electrónico não garante a confidencialidade que os associados exigem nem é possível garantir a salvaguarda de acessos externos e todos sabemos como foram devassados os sistemas de informação do Sport Lisboa e Benfica;- Garantia que todas as mesas eleitorais tenham presentes membros das diversas candidaturas;- Garantia da exigência de apresentação de documento de identificação pessoal (cartão do cidadão, carta de condução ou passaporte) na credenciação de todos os associados;- Garantia de acesso aos cadernos eleitorais a todas as listas, salvaguardando a identidade dos associados;Para além destes 4 pontos é fulcral que o Sport Lisboa e Benfica, na condição de clube nacional, garanta que existam mesas eleitorais em mais locais de Portugal Continental, idealmente em cada distrito do país. É isto que faz sentido e é isto que vamos defender até à exaustão".