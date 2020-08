Movimento 'Servir o Benfica' espera que Luís Filipe Vieira não recuse entrar em debates

O Movimento 'Servir o Benfica', que já apresentou Francisco Benitez como candidato às eleições do Benfica, emitiu um comunicado este sábado a propósito do regresso da equipa dos encarnados ao trabalho e aproveitou para deixar um recado a Luís Filipe Vieira, fazendo votos para que o atual presidente não se furte ao debate.





"Estaremos sempre disponíveis para debater o Sport Lisboa e Benfica com todas as listas candidatas às eleições de 2020, esperando e desejando pela história ímpar do Sport Lisboa e Benfica que a lista de Luís Filipe Vieira não se recuse ao confronto, confronto de ideias e projectos, com a elevação que o Sport Lisboa e Benfica sempre merecerá", pode ler-se no comunicado.O movimento, que se congratula "pelo aparecimento de diversas listas às eleições de outubro", diz que chegou o momento de meter mãos à obra. "Agora é a hora responder às questões que trouxemos para debate no último mês, de apresentar o nosso programa e de ir para a estrada para o promover e defender. Vamos apresentá-lo em todos os locais onde existam benfiquistas que nos queiram ouvir, queremos ir a todas as casas do Benfica e em todos os espaços físicos e virtuais que nos queiram receber."Sobre o regresso dos encarnados ao trabalho, o movimento faz votos para que a próxima época "seja marcada pelo sucesso".