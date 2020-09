Movimento 'Servir o Benfica' espera resposta da MAG

O movimento ‘Servir o Benfica’ explicou ontem que já foi informado sobre a “resposta do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica à carta relativa ao processo eleitoral”, ainda que não a tenha recebido.

A lista encabeçada por Francisco Benitez sublinhou que defende “a exclusividade do voto físico” em qualquer eleição levada a cabo no clube, tendo sido esta uma das preocupações que comunicou ao presidente da MAG, Virgílio Duque Vieira. “O sistema eletrónico não garante a confidencialidade que os associados exigem nem é possível garantir a salvaguarda de acessos externos. Todos sabemos como foram devassados os sistemas de informação do Benfica”, pode ler-se no comunicado partilhado no Facebook, em que se pede ainda que em nas mesas eleitorais estejam representadas todas as listas.