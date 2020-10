Movimento Servir o Benfica fala em relatos de emigrantes sem PIN para votarem dia 30

O Movimento Servir o Benfica pediu um esclarecimento ao presidente da mesa da assembleia-geral, Virgílio Duque Vieira, por ter recebido relatos de "associados do Sport Lisboa e Benfica a residir fora de Portugal continental a demonstrar a sua preocupação por ainda não terem informação exacta sobre a recepção do código PIN que lhes permitirá votarem nas eleições de dia 30 de outubro".





A 7 de outubro, os encarnados informaram que todos os sócios que resideram foram de Portugal continental ou no estrangeiro podem votar se tiverem a quota de agosto em dia e se tiverem morada atualizada na ficha de sócio. Assim sendo, receberiam "nessa morada uma carta não identificada com um código para votar online no site oficial ou através do endereço www.slbenfica.pt/eleicoes2020/votacao ".

Nos últimos dias temos recebido diversas mensagens de associados do Sport Lisboa e Benfica a residir fora de Portugal Continental a demonstrar a sua preocupação por ainda não terem informação exacta sobre a recepção do código PIN que lhes permitirá votarem nas eleições de dia 30 de Outubro.

Desta forma apelamos ao Presidente da Mesa, em substituição, Virgílio Duque Vieira, um esclarecimento:

- Já foram enviados os códigos para os associados que residem no exterior de Portugal Continental?

- Em caso negativo, qual a data prevista para envio?

- Em caso afirmativo, como podem os sócios que não tiverem recebido a carta proceder ao exercício do seu direito de voto?

O Sport Lisboa e Benfica é um clube universal, tendo adeptos espalhados pelos quatro cantos do planeta, não existe justificação para não terem informação atempada sobre a data de envio da carta com os códigos de acesso. Desejamos e temos a profunda convicção que esta será a Assembleia Eleitoral mais participada da História do Sport Lisboa e Benfica. Congratulamo-nos pela proposta do Movimento de ter uma mesa de voto por distrito ter sido acolhida mas será incompreensível que os sócios a residir fora de Portugal não tenham possibilidade de o fazer ou de pelo menos ter a indicação do tempo previsto de chegada do PIN para exercerem o seu direito de voto para que, em caso de extravio, em tempo útil lhes seja possível arranjar alternativa válida por forma a que possam exercer o seu direito consagrado nos estatutos do Sport Lisboa e Benfica.