Movimento Servir o Benfica faz vários apelos para a AG eleitoral

O Movimento Servir o Benfica critica a forma como o clube está a organizar a Assembleia Geral para votação do Relatório & Contas da época 2019/2020, agendada para esta sexta-feira, considerando que com "o argumento da pandemia" estão a limitar a voz dos benfiquistas e por isso faz já um apelo à Mesa da Assembleia Geral para a AG eleitoral de outubro.





"A Assembleia Geral de sexta-feira decorrerá em moldes similares à AG de junho passado. Mantendo o argumento da pandemia que afeta o planeta, a mesa da Assembleia Geral não conseguiu ter a arte e o engenho de criar uma solução onde os Benfiquistas pudessem, de viva voz, dar a sua opinião. Em vez disso, conseguiu mais um feito: se na passada AG os sócios podiam enviar livremente mensagens com questões à Mesa - mesmo que muitas delas ficassem sem resposta - agora essa mesma Mesa, em mais uma atitude típica do "não chateiem muito os órgãos sociais", limita a palavra dos Benfiquistas a 1000 caracteres por mensagem", refere o comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Movimento."Fica ainda mais claro que não tem fim a prepotência e soberba de quem um dia utilizou uma buzina para interromper as intervenções dos associados e que - faz agora três anos - em plena AG, incendiou os trabalhos declarando "vocês ainda não perceberam que quem manda aqui sou eu!", pode ler-se no comunicado.Por tudo isto, como refere, a lista liderada por Francisco Benitez defende que as AG devem decorrer ao fim de semana e que o voto deve ser exclusivamente físico."Apelamos à mesa da Assembleia Geral que: A AG eleitoral seja convocada para sábado dia 24 ou 31 de outubro, potenciando dessa forma a participação de todos os associados; Organize uma Mesa de voto por distrito, demonstrando cabalmente a força ímpar do Sport Lisboa e Benfica; Imponha o voto exclusivamente físico. Só isso dará garantias da integridade do acto eleitoral permitindo uma eleição sem mácula da lista vencedora."O Movimento Servir o Benfica insta todas as candidaturas a juntarem-se a este apelo, inclusive Luís Filipe Viera: "Ninguém melhor que a atual direção sabe o que foi a devassa completa dos sistemas de informação do clube. Estamos certos também que essa lista, bem como todas as outras, pretendem que o ato eleitoral de outubro seja o mais concorrido da nossa História e uma demonstração cabal da expressão nacional que o Sport Lisboa e Benfica têm.