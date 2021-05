Movimento Servir o Benfica garante que "chegou o momento de marcar a assembleia-geral"

O Movimento Servir o Benfica afirmou esta segunda-feira que "chegou o momento de marcar a assembleia-geral extraordinária" depois de reunidos mais de 11 mil votos para a realização da mesma e findada a época futebolística. A reunião magna tem como propósito a aprovação de um regulamento eleitoral e o escrutínio das últimas eleições presidenciais no clube, de outubro último.





CHEGOU O MOMENTO DE MARCAR A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Com a derrota de ontem na final da Taça de Portugal, a época 2020/2021 da equipa de futebol sénior profissional masculina do Sport Lisboa e Benfica chegou ao seu fim. Por si só, a ausência de qualquer troféu conquistado evidencia que o desempenho do Sport Lisboa e Benfica foi um fracasso. O Servir o Benfica, enquanto grupo de sócios militante, com capacidade crítica e desejo de céleres e eficazes melhorias, disponibilizará ao público a sua análise e balanço oportunamente.

É, assim, chegado o momento de a Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica agendar a reunião de Assembleia Geral Extraordinária requerida pelo Servir o Benfica, subscrita por um universo de sócios representantes de mais de 11 mil votos, bem como de comunicar clara e formalmente a todos os sócios do Clube, através dos meios de comunicação do Sport Lisboa e Benfica, a data deste agendamento, a ordem de trabalhos proposta e a sua justificação.

Note-se que apesar de ter sido acordado, desde o início do processo, entre o Servir o Benfica e a Mesa da Assembleia Geral que o agendamento da reunião de Assembleia Geral fosse formalizado depois do final da temporada da equipa de futebol sénior profissional masculina, os objectivos da mesma não se relacionam com qualquer prestação desportiva. Os pontos da ordem de trabalhos requerida visam auditar o processo eleitoral de Outubro de 2020 e dotar o Clube de um Regulamento Eleitoral.

O Servir o Benfica reitera a total disponibilidade para colaborar activamente na organização logística da mesma.

A profunda tristeza que sentimos deve ser utilizada como tónico para que todos participem cada vez mais na vida activa do Clube. Tal é hoje mais importante do que nunca. Informem-se, intervenham, participem.

Viva o Benfica!