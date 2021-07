Movimento 'Servir o Benfica' lamenta "silêncio anti-democrático" sobre AG extraordinária

O movimento 'Servir o Benfica' lamentou que apesar de ter sido um comunicado acerca de eleições antecipadas continue a existir um "embaraçoso e anti-democrático silêncio sobre o pedido de realização de assembleia geral extraordinária."





"Uma convocação de eleições prévia à aprovação deste regulamento [eleitoral] resultará em mais um exercício de votação que deslustra a história democrática do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no comunicado emitido pelo grupo de sócios subscritores da assembleia-geral extraordinária.A palavra aos sócios?O Servir o Benfica, relativamente ao comunicado dos Órgãos Sociais após a reunião de Plenário de ontem, de onde emergem sete importantes objectivos, comprova o embaraçoso e anti-democrático silêncio sobre o pedido de realização de Assembleia Geral Extraordinária.O mesmo ganha reforçada importância face à promessa de agendamento de eleições, sendo incompreensível a ausência de data concreta da sua realização.Passados mais de três meses, é absolutamente inaceitável a ausência de agendamento da AGE por parte da MAG perante o pedido dos sócios representativos de mais de 11 mil votos, pelo que se exige que a AGE requerida seja impreterivelmente realizada até ao final do mês.A existência de um Regulamento Eleitoral, cuja aprovação consta na Ordem de Trabalhos da reunião extraordinária requerida, é essencial para garantir a democraticidade de processos de qualquer acto eleitoral futuro. Uma convocação de eleições prévia à aprovação deste Regulamento resultará em mais um exercício de votação que deslustra a história democrática do Sport Lisboa e Benfica.É altura de clarificar se os Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica pretendem efetivamente dar a palavra aos sócios.Viva o Sport Lisboa e Benfica!