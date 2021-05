Movimento 'Servir o Benfica' não se conforma com adiamento da marcação da AG extraordinária

O movimento 'Servir o Benfica' emitiu este sábado um comunicado a propósito da decisão do presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube da Luz, Rui Pereira, em adiar a marcação de uma AG extraordinária (pedida pelo movimento), por causa da pandemia.





O movimento refere que não foi formalmente informado da decisão e recorda que as eleições do clube, além de outros eventos, decorreram durante a pandemia. Deixa ainda a garantia que "tudo fará para que a Assembleia Geral Extraordinária que tantos sócios desejaram, mobilizando-se durante um período tão difícil para cumprir os requisitos estatutários necessários, seja uma realidade."Tendo sido hoje noticiado que a marcação da reunião de Assembleia Geral Extraordinária estaria pendente da evolução da pandemia em Portugal, por alegada fonte da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, esclarece o Servir o Benfica o seguinte:- Foram enviadas duas mensagens formais dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica nos dias 24 e 28 de Maio. Foi notificada a sua recepção e encaminhamento ao Exmo. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, mas até ao presente momento não recebemos resposta da sua parte.- O conteúdo das mesmas versou sobre o que o Servir o Benfica publicou nos mesmos dias através dos seus canais de comunicação habituais - inquirir qual ponto da situação relativamente à Convocatória da reunião de Assembleia Geral Extraordinária.- O Servir o Benfica espera que a informação supracitada, hoje avançada pela imprensa, não se confirme. Tal seria pouco consentâneo com a conduta de respeito que, até agora, norteou o processo. Qualquer comunicação neste âmbito deve, primeiro, ser transmitida aos Sócios pelos órgãos oficiais do clube, bem como aos representantes do Servir o Benfica nas diligências até agora desenvolvidas.- Não pode, contudo, o Servir o Benfica deixar de se pronunciar sobre a possível influência da evolução da pandemia na data de agendamento da reunião de Assembleia Geral Extraordinária.- Desde o momento da entrega das assinaturas, o Servir o Benfica deu conta de que o Sport Lisboa e Benfica organizou em pleno estado de calamidade a reunião de Assembleia Geral Eleitoral com mesas no Estádio da Luz e em todas as capitais de distrito. Foi amplamente divulgado o número de votantes como se tratando de um recorde nacional absoluto de afluência nas eleições dos órgãos sociais de um clube desportivo. A organização, eficaz no controlo das normas de saúde pública exigidas, permitiu a realização do acto sem conhecimento posterior de qualquer surto pandémico nas semanas posteriores.- No dia seguinte, estiveram a assistir ao jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Standard Liège cerca de 5 mil espectadores. Mais uma vez, fruto, da boa organização da logística do Sport Lisboa e Benfica, não é do conhecimento público a origem de qualquer surto após essa partida.Tendo os pontos anteriores em consideração, e acrescentando que, neste momento, os números de novos casos de infectados, internados e fatalidades são inferiores aos de Outubro passado, e que uma percentagem significativa da população portuguesa já foi vacinada, constata-se o seguinte:- O Sport Lisboa e Benfica já demonstrou no passado recente capacidade organizativa para realizar eventos equiparáveis à reunião Assembleia Geral Extraordinária.- O Estádio do Sport Lisboa e Benfica, cujo piso 0 tem a lotação de 20 mil espectadores, pode e deve ser o local para a realização da reunião de Assembleia Geral Extraordinária.- Têm sido realizados em Portugal, nos últimos dias, eventos com a participação de milhares de pessoas, nomeadamente o Rali de Portugal ou a final da Liga dos Campeões.Por todos estes motivos, será solicitada nas próximas horas uma reunião presencial com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, para, em conjunto, definir uma data e um plano que possa ser apresentado às autoridades de saúde, para garantir a plena segurança de todos os associados que queiram estar presentes na reunião de Assembleia Geral Extraordinária.O Servir o Benfica tudo fará para que a Assembleia Geral Extraordinária que tantos sócios do nosso clube desejaram, mobilizando-se durante um período tão difícil para cumprir os requisitos estatutários necessários, seja uma realidade.Viva o Sport Lisboa e Benfica!"