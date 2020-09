Movimento Servir o Benfica pede audiência à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto

O Movimento Servir o Benfica informou esta terça-feira que, de forma a pedir informações em relação à implementação do Cartão do Adepto, requer agora uma reunião com a APCVD.





"Após resposta do Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, solicitámos hoje audiência ao Presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), para manifestarmos as nossas preocupações com o cartão de adepto.Consideramos que este cartão em nada ajudará a pacificar o desporto em Portugal, apenas contribuirá para a restrição e limitação das liberdades individuais dos adeptos do desporto e, em particular, os do Sport Lisboa e Benfica, aumentando a burocracia e custos associados à assistência de eventos de carácter desportivo, bem como colocando em causa a sua liberdade de circulação e risco de exposição dos seus dados pessoais", pode ler-se na mensagem publicada no Facebook pela lista encabeçada por Francisco Benitez.